В Ленобласти проводят проверки соцобъектов после сообщений о минировании

В Ленинградской области зафиксирована массовая рассылка анонимных сообщений о минировании социальных объектов. Угрозы поступили в адрес детских садов, школ, медицинских учреждений и других организаций.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально прокомментировал ситуацию, назвав происходящее спланированной информационной атакой. По словам главы региона, главная цель инициаторов рассылки — посеять панику среди населения, нарушить работу инфраструктуры и испортить жителям праздник.

«В данный момент противник пытается совершить информационную террористическую атаку на наш регион, отправив сообщения о минировании в десяток детских садов, школ, больниц и других социальных объектов», — отметил Александр Дрозденко.

Несмотря на очевидный провокационный характер угроз, власти региона приняли решение проводить тщательную проверку по каждому поступившему сигналу. Это стандартная процедура, необходимая для обеспечения безопасности граждан, поэтому все соответствующие службы были приведены в состояние готовности.

Губернатор призвал жителей региона к спокойствию и пониманию, подчеркнув, что силовые ведомства проводят все необходимые мероприятия для проверки безопасности объектов. Ситуация остаётся на контроле у регионального руководства.

Напомним, российские регионы столкнулись с массированной информационной атакой. В учебные заведения, медицинские центры и иные объекты социальной инфраструктуры поступили сотни анонимных предупреждений о взрывных устройствах.