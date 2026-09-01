Захарова назвала назначение Фёдорова в Италии «театром абсурда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «театром абсурда» назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом дипломат сказала на брифинге на полях Восточного экономического форума.

На вопрос итальянского журналиста о новой должности Фёдорова Захарова ответила: «Мои вам соболезнования».

Представитель МИД РФ также подвергла резкой критике самого экс-министра, обвинив его в стремлении к гибели россиян. Назначение Фёдорова она сравнила со «страшной маской венецианского карнавала».

«Такое впечатление, что венецианский карнавал перенесли в Рим. И не просто в Рим, а в официальные кабинеты», — сказала Захарова.

Фёдоров стал советником Крозетто по вопросам оборонных инноваций в конце августа. Министр обороны Италии сообщил, что рассчитывает использовать его опыт в сфере беспилотников, автономных систем и противовоздушной обороны. Сам Фёдоров заявил, что будет помогать Италии внедрять современные военные технологии.

Ранее Life.ru рассказывал, что назначение Фёдорова уже вызвало критику в Италии. В партии «Национальное будущее» задались вопросом, насколько такое решение соответствует интересам самих итальянцев.