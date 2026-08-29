Знает всё: Фёдоров обошёл строгую проверку СБУ, когда уезжал с Украины в Италию
Нардеп Гончаренко*: Носителя гостайны Фёдорова без проблем выпустили с Украины
Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / AP / Dan Bashakov
Бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова без проблем выпустили с Украиной, несмотря на то, что он является носителем государственной тайны. На это обратил внимание нардеп Алексей Гончаренко*.
«Фёдоров должен был знать общую стратегию обороны, мобилизационные планы страны, уязвимые места, закупки оружия и критические технологии», — считает депутат.
По-хорошему, для выезда за границу экс-министр должен был уведомить Департамент охраны гостайны, пройти проверку СБУ и при положительнном заключении ему выдали бы соответствующее разрешение. Однако Гончаренко* сомневается, что эта процедура была соблюдена.
Напомним, не дождавшись новой должности в Незалежной, Михаил Фёдоров стал советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам инноваций. На этом фоне Алексей Гончаренко* уже поднимал тревогу по поводу того, что экс-глава МО станет причиной утечки киевских секретов.
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* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.