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Регион
29 августа, 14:31

Знает всё: Фёдоров обошёл строгую проверку СБУ, когда уезжал с Украины в Италию

Нардеп Гончаренко*: Носителя гостайны Фёдорова без проблем выпустили с Украины

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / AP / Dan Bashakov

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / AP / Dan Bashakov

Бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова без проблем выпустили с Украиной, несмотря на то, что он является носителем государственной тайны. На это обратил внимание нардеп Алексей Гончаренко*.

«Фёдоров должен был знать общую стратегию обороны, мобилизационные планы страны, уязвимые места, закупки оружия и критические технологии», — считает депутат.

По-хорошему, для выезда за границу экс-министр должен был уведомить Департамент охраны гостайны, пройти проверку СБУ и при положительнном заключении ему выдали бы соответствующее разрешение. Однако Гончаренко* сомневается, что эта процедура была соблюдена.

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Напомним, не дождавшись новой должности в Незалежной, Михаил Фёдоров стал советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам инноваций. На этом фоне Алексей Гончаренко* уже поднимал тревогу по поводу того, что экс-глава МО станет причиной утечки киевских секретов.

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* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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Матвей Константинов
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