В ФСВТС рассказали, как военные Турции оценивают С-400 на фоне давления США

Турецкие военные высоко оценивают российские зенитные ракетные системы С-400 и довольны их возможностями. Об этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Военные довольны, мы точно знаем, что турецкие специалисты высоко оценивают эту систему. Собственно, она в рекламе не нуждается, С-400 проявила себя весьма и весьма эффективно», — заявил Шугаев.

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При этом Шугаев подчеркнул, что судьба российских систем противовоздушной обороны на фоне продолжающихся споров Турции и США сейчас «не главный вопрос, который стоит на повестке».

Турция приобрела российские С-400 в 2017 году. Сделка стала причиной серьёзных разногласий с Вашингтоном: Анкару исключили из программы американских истребителей F-35 и ввели против неё санкции.

Летом 2026 года вновь активизировались переговоры о возвращении Турции в программу F-35. Ранее Life.ru сообщал, что Анкара и Вашингтон обсуждали возможность передачи российских С-400 одной из стран Персидского залива. Такой вариант рассматривался как один из способов снять американские санкции и устранить препятствие для поставок Турции F-35.