Лицом в подливу: В Британии устроили «мясные» баталии за титул чемпиона мира

В британском графстве Ланкашир прошёл необычный чемпионат мира по борьбе в мясном соусе. Участники турнира выясняли отношения на ринге, залитом примерно 1500 литрами густой подливы, сообщает Daily Mail.

Соревнования проходят в крикетном клубе города Бакап. Перед началом поединков площадку щедро заполняют соусом, после чего борцы в ярких костюмах выходят на скользкий ринг.

Каждая схватка длится две минуты. Победителей определяют не только по эффективности борьбы, но и по зрелищности выступления и реакции публики.

Турнир впервые организовали в 2007 году. С тех пор странное на первый взгляд развлечение превратилось в ежегодное соревнование, куда съезжаются желающие побороться за необычный чемпионский титул. Главной особенностью турнира остаётся сам «ринг»: удержаться на ногах в сотнях литров мясного соуса участникам зачастую оказывается не легче, чем одолеть соперника.

Британцы известны любовью к весьма эксцентричным соревнованиям. Ранее Life.ru писал о чемпионате мира по заклинанию червей в Чешире: участники за 30 минут пытались выманить из земли как можно больше дождевых червей с помощью вибраций, музыки и танцев.