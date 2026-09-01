Угнал, но не уехал: Петербуржец похитил электровелосипед без аккумулятора и не смог продать
В Петербурге будут судить мужчину за кражу электровелосипеда без аккумулятора
Обложка © ТАСС / Игорь Онучин, с использованием Nano Banana AI
Кража электровелосипеда в Калининском районе Петербурга обернулась для похитителя настоящим анекдотом. Мужчина разорвал трос у подъезда, но когда попытался уехать, выяснилось — аккумулятора в транспорте нет.
Пришлось катить тяжелую машину до дома вручную. Но на этом злоключения не закончились: сбыть похищенное без батареи не удалось, а покупать новую он не захотел. В итоге вор просто выкатил велосипед обратно на улицу и бросил, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».
Владельцу транспорт впоследствии вернули, а уголовное дело направлено в суд. Инцидент произошёл 8 июля у дома 19 на Полюстровском проспекте.
А ранее Life.ru писал, что домработница из Петербурга получила 2 года за кражу 25 млн рублей из квартиры. Фигурантка уголовного дела много лет работала у семьи и за это время узнала, где владельцы жилья хранят сбережения. Суд приговорил домработницу к двум годам колонии общего режима и обязал вернуть оставшуюся сумму владельцам.
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