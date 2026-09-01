Ни одного лишнего: Сколько усов должно быть у собаки и когда их потеря должна насторожить

Количество усов у собак варьируется от особи к особи, но в среднем достигает 24 — по 12 с каждой стороны, хотя у некоторых питомцев их число может доходить до 40. Об этом предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков, отметив, что по этому параметру животные схожи с кошками.

Состояние вибрисс, как и когтей, напрямую зависит от уровня серы в организме, объяснил доктор «Абзацу». Дефицит этого микроэлемента делает усы хрупкими и ломкими, а в некоторых случаях приводит к их частичному выпадению. Внешний вид волосков — их длина, упругость и блеск — могут служить индикатором общего здоровья питомца, даже если видимых проблем нет.

Если усы начали обламываться, это тревожный сигнал. Часто причина кроется в нарушении обмена веществ, которое более чем в половине случаев провоцируют паразитарные заболевания, уточнил Шеляков. Причём речь не только о внешних паразитах вроде блох или клещей — гельминты, живущие в кишечнике, также способны вызывать выпадение шерсти и раздражение кожи.

Ветеринар посоветовал при подозрении на проблемы с кожей или шерстью в первую очередь обработать питомца от кишечных паразитов. И лишь затем рассматривать другие причины. Также он рекомендовал не заниматься самодиагностикой и при наличии симптомов обращаться к специалистам.

Количество вибрисс, по словам эксперта, зависит не только от породы, но и от индивидуальных особенностей конкретной особи. Однако независимо от числа, их состояние — важный маркер, который нельзя игнорировать. Регулярная обработка от паразитов и сбалансированное питание помогут сохранить усы крепкими, а питомца — здоровым.

А ранее Life.ru писал, что поедание травы и несъедобных предметов питомцами связано со стрессом. По словам специалиста, при регулярном проглатывании посторонних предметов причины могут носить как поведенческий, так и клинический характер.