Три дня памяти и тишины: В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

Трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта 2004 года началась в бесланской школе № 1. Траурные мероприятия проходят в 22-ю годовщину трагедии, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта. Видео © Telegram / Сергей Меняйло

«Прошло 22 года с тех трагических событий в бесланской школе № 1, но боль не утихает. Она по-прежнему живёт в сердцах тысяч людей в Осетии, России и далеко за её пределами. Есть раны, над которыми время не властно. Беслан – одна из них. Три сентябрьских дня навсегда остались одной из самых трагических страниц в истории нашей республики», — написал он в своём телеграм-канале.

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. По словам главы региона, за этими цифрами – искалеченные судьбы и семьи, лишившиеся самых близких людей.

В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта. Фото © Telegram / Сергей Меняйло

«Мы рядом с каждым, кто потерял в Беслане родных, и с теми, кто пережил этот ужас. Вечная память погибшим. Мы помним каждого. И никогда не забудем…», — заключил Меняйло.

Утром в храме во дворе школы отслужили Божественную литургию. В 9:15 прозвенел звонок, после чего началось возложение цветов к мемориалу в спортивном зале.

В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по жертвам теракта. Фото © Telegram / Сергей Меняйло

Почтить память погибших приходят десятки людей. К школе несут цветы, детские игрушки и бутылки с водой — во время захвата террористы лишали заложников еды и питья. Меняйло также возложил цветы к мемориалу.

В 10:00 в центре «Беслан. Школа № 1» открылась тематическая выставка, которая будет работать все три дня. В программе также пресс-конференция с пострадавшими в теракте, а каждый вечер во дворе школы будут зажигать свечи в память о погибших. Основные памятные мероприятия состоятся 3 сентября — в день освобождения заложников.

Террористы захватили школу № 1 утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Более тысячи человек три дня удерживали в здании. Жертвами теракта стали 334 человека, среди них 186 детей.

Ранее сообщалось, что участник штурма бесланской школы в 2004 году командует подразделением в зоне специальной военной операции. Офицер с позывным Ермак рассказал, что в 2004 году был командиром штурмовой группой «Вымпела» и заходил на второй этаж захваченной террористами школы. Он признался, что до сих пор помнит те события, как будто они произошли вчера.