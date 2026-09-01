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Опубликовано 1 сентября, 09:28

Три горячие точки: Китай усилит координацию по Украине, Ближнему Востоку и Афганистану

Цзиньпин: Китай усилит координацию по урегулированию кризисов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Китай намерен содействовать политическому урегулированию ситуаций на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане. С такой позицией председатель КНР Си Цзиньпин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке.

Китайский лидер отнёс эти направления к международным и региональным горячим точкам. Для поиска решений Пекин готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что усилия должны быть направлены не только на устранение проявлений кризисов, но и на работу с их причинами. По его словам, такой подход поможет продвинуть политическое разрешение конфликтов.

Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию
Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Саммит ШОС проходит в Бишкеке 31 августа — 1 сентября. Ранее Life.ru сообщал об участии в юбилейной встрече представителей 17 государств и семи международных организаций. К расширенному заседанию «ШОС плюс» должен присоединиться генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Николь Вербер
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