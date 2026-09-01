Мультики и музыка на весь салон — вне закона: Юрист рассказал, как приструнить шумных пассажиров

Просмотр видео и прослушивание музыки без наушников в общественном транспорте может обернуться штрафом, хотя под мелкое хулиганство такое поведение само по себе обычно не подпадает. Об этом Life.ru рассказал юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Само по себе прослушивание музыки на весь салон под статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве обычно не подпадает. Перечень признаков этого правонарушения закрытый, туда входят нецензурная брань, оскорбительное приставание и повреждение чужого имущества. Громкий звук из телефона напрямую в этот перечень не входит. Протокол по этой статье возможен только если поведение сопровождается бранью или оскорблениями соседей. Дмитрий Хрулёв Юрист, вице-президент МАМ «Сила Диалога»

При этом в Москве действует отдельный запрет на прослушивание аудио и просмотр видео без наушников в метро и наземном транспорте. Он распространяется в том числе на мультфильмы, которые родители включают детям на телефоне. Для граждан предусмотрен штраф от 100 до 1000 рублей.

Самого ребёнка привлечь к административной ответственности нельзя, если ему нет 16 лет. Оштрафовать родителя именно за единичный эпизод с громким мультфильмом, по словам Хрулёва, тоже не получится.

Водитель или кондуктор самостоятельно выписать штраф также не могут. Они вправе потребовать прекратить нарушение, а при отказе — вызвать полицию или контролёра.

Если шумный пассажир не реагирует на просьбы, юрист советует обратиться к сотруднику транспортной организации и зафиксировать нарушение через диспетчерскую службу. При отсутствии реакции можно направить жалобу в городской контролирующий орган.

«Судебное разбирательство здесь крайняя мера для случаев, когда шум из телефона стал предлогом для настоящего конфликта», — резюмировал эксперт.

Ранее в Минтрансе рассказали, до какого возраста дети могут бесплатно пользоваться разными видами транспорта в России. Наиболее длительный период — до семи лет — действует для электричек, городских и пригородных автобусов, тогда как для самолётов и поездов дальнего следования порог составляет два и пять лет соответственно.