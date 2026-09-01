Путин заявил, что Россию часто не устраивает работа ООН, но так было всегда

Президент России Владимир Путин оценил деятельность Организации Объединённых Наций на встрече «ШОС плюс» в Бишкеке. По его словам, Москва не всегда довольна работой международной структуры, однако подобное отношение сохраняется практически с момента её создания.

Выступая перед участниками встречи, российский лидер назвал ООН уникальной площадкой для дипломатического взаимодействия, диалога и сотрудничества. При этом Путин отметил, что международная организация не может оставаться неизменной, поскольку мировая ситуация постоянно развивается.

«И, наверное, не всё, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет. Должен вместе с тем заметить, что на самом-то деле, если честно сказать, так было всегда, практически с момента её создания», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что возможности Организации Объединённых Наций пока раскрыты не полностью. По мнению российского президента, эффективность работы структуры необходимо повышать с учётом изменений в мировой политике и экономике. В качестве одного из возможных решений Путин предложил расширить представительство государств в органах организации.