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Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:38

Путин заявил, что Россию часто не устраивает работа ООН, но так было всегда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин оценил деятельность Организации Объединённых Наций на встрече «ШОС плюс» в Бишкеке. По его словам, Москва не всегда довольна работой международной структуры, однако подобное отношение сохраняется практически с момента её создания.

Выступая перед участниками встречи, российский лидер назвал ООН уникальной площадкой для дипломатического взаимодействия, диалога и сотрудничества. При этом Путин отметил, что международная организация не может оставаться неизменной, поскольку мировая ситуация постоянно развивается.

«И, наверное, не всё, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет. Должен вместе с тем заметить, что на самом-то деле, если честно сказать, так было всегда, практически с момента её создания», — сказал он.

Путин назвал процесс формирования многополярного мира необратимым
Путин назвал процесс формирования многополярного мира необратимым

Ранее Владимир Путин заявил, что возможности Организации Объединённых Наций пока раскрыты не полностью. По мнению российского президента, эффективность работы структуры необходимо повышать с учётом изменений в мировой политике и экономике. В качестве одного из возможных решений Путин предложил расширить представительство государств в органах организации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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