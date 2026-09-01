Осуждённый «золотой полковник» Захарченко рвётся на СВО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник», уже несколько лет пытается подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону специальной военной операции. Его адвокат Олег Середа в беседе с kp.ru сообщил, что заявления рассматриваются месяцами: дело теряли, оцифровывали, а затем сообщали об отсутствии вакансий, хотя осуждённый соглашался на любую должность, включая штурмовика.

В итоге военная медкомиссия признала его непригодным ещё до завершения всех тестов. С августа 2025 года Захарченко содержится на строгих условиях: под круглосуточным видеонаблюдением, без права на свидания, передачи и телефонные звонки.

За одну неделю он получил четыре взыскания — за неправильно повешенное полотенце, два отказа представиться сотруднику и не вовремя убранную за спину руку. Адвокат отметил, что все взыскания оспариваются в суде, но ни о каком условно-досрочном освобождении теперь речи не идёт.

А ранее Life.ru рассказал, как живут в колониях бывшие губернаторы и министры-взяточники. Например, бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в «Чёрном дельфине», в январе 2026 года получил ещё 10 лет за попытку взятки сотруднику колонии. Он даже объявлял голодовку, требуя разрешения на работу.