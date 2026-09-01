Побег пошёл не по плану: Мужчина спрятался от полиции в болоте и попал в пасть аллигатора

В США 40-летний Виктор Ривас попытался спрятаться от полиции в болоте, но там на него напал аллигатор. Об этом пишет NDTV.

Погоня началась после сообщений об автомобиле Toyota, который опасно двигался по трассе. По данным полиции, машина врезалась в бетонное ограждение, после чего у неё лопнула шина. Водитель бросил автомобиль и попытался скрыться. Он спрыгнул с приподнятого участка дороги и спрятался в расположенном рядом болоте.

Позже правоохранители заметили Риваса возле другой дороги, однако при попытке задержания он снова побежал и вернулся в воду. Там мужчину атаковал аллигатор. Рептилия ранила его в обе руки, но даже после этого Ривас продолжил скрываться. Найти беглеца удалось с помощью дрона. Его задержали после того, как он вышел из зарослей, а затем доставили в больницу.

После оказания помощи мужчину выписали. Ему предъявили обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении сотруднику полиции.

Также недавно крокодил напал на 28-летнего жителя Мехико Ирвинга Маурисио на пляже мексиканского курорта Пуэрто-Вальярта и утащил его в море. Мужчина находился у воды, когда на него набросилась рептилия. Спасатели всю ночь обследовали берег и акваторию. Тело погибшего обнаружили утром примерно в 300 метрах от суши.