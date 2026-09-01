Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 10:15

«С тобой всегда счастлив»: «Человек – лавандовый раф» Василенко заинтриговал подписчиков загадочной спутницей

Блогер Василенко спровоцировал слухи о новом романе снимками с девушкой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Блогер и бизнесмен Николай Василенко спровоцировал слухи о переменах в личной жизни после новой публикации в соцсетях. Он показал кадры с неизвестной девушкой, с которой прокатился на корабле и позировал в объятиях.

«Эти минуты счастья. Я с тобой всегда счастлив», — написал блогер.

Николай Василенко заинтриговал подписчиков загадочной спутницей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Николай Василенко заинтриговал подписчиков загадочной спутницей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Романтичная атмосфера снимков заставила часть подписчиков предположить, что Василенко представил новую избранницу. В комментариях поклонники начали поздравлять блогера с возможным романом и желать ему любви.

Однако нашлась и другая версия. Некоторые пользователи обратили внимание на руку спутницы и предположили, что на снимках рядом с Василенко может находиться ребёнок.

Сам блогер раскрывать личность своей спутницы не стал. При этом он намекнул, что речь может идти вовсе не о романтических отношениях.

Самый улыбчивый блогер России пополнил коллекцию «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*
Самый улыбчивый блогер России пополнил коллекцию «врагов Украины» на сайте «Миротворец»*

Ранее Life.ru писал, что Николай Василенко рассказывал о романе с Жанной Фриске в начале 2000-х. По словам блогера, они познакомились в Сочи и встречались примерно с 2003 по 2005 год. Сам Василенко стал широко известен благодаря спокойным и доброжелательным роликам, которые начали вируситься в Сети осенью 2024 года.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar