«С тобой всегда счастлив»: «Человек – лавандовый раф» Василенко заинтриговал подписчиков загадочной спутницей

Блогер и бизнесмен Николай Василенко спровоцировал слухи о переменах в личной жизни после новой публикации в соцсетях. Он показал кадры с неизвестной девушкой, с которой прокатился на корабле и позировал в объятиях.

«Эти минуты счастья. Я с тобой всегда счастлив», — написал блогер.

Николай Василенко заинтриговал подписчиков загадочной спутницей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Романтичная атмосфера снимков заставила часть подписчиков предположить, что Василенко представил новую избранницу. В комментариях поклонники начали поздравлять блогера с возможным романом и желать ему любви.

Однако нашлась и другая версия. Некоторые пользователи обратили внимание на руку спутницы и предположили, что на снимках рядом с Василенко может находиться ребёнок.

Сам блогер раскрывать личность своей спутницы не стал. При этом он намекнул, что речь может идти вовсе не о романтических отношениях.

Ранее Life.ru писал, что Николай Василенко рассказывал о романе с Жанной Фриске в начале 2000-х. По словам блогера, они познакомились в Сочи и встречались примерно с 2003 по 2005 год. Сам Василенко стал широко известен благодаря спокойным и доброжелательным роликам, которые начали вируситься в Сети осенью 2024 года.