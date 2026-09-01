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Опубликовано 1 сентября, 10:14

Музей Москвы и его филиалы приостановили работу

Обложка © Wikipedia / shakko

Обложка © Wikipedia / shakko

Музей Москвы и его филиалы не принимают посетителей до 14:00. Администрация официально подтвердила временную приостановку работы всех площадок.

Решение приняли из-за внешних факторов. В официальном телеграм-канале учреждения подчеркнули, что обстоятельства не зависят от команды музея.

«По независящим от нас причинам Музей Москвы и все его филиалы закрыты до 14:00», — говорится в обращении к аудитории. Посетителям пообещали как можно скорее вернуться к обычному режиму.

Вход на выставки заблокирован с самого утра. Ограничения затронули главное здание на Зубовском бульваре и все дополнительные площадки объединения. Купленные билеты обещают обменять или компенсировать.

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Также Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве временно закрыли для посещения. Как сообщили в самом учреждении, он не работает по техническим причинам.

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Оксана Попова
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