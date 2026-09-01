Собчак в образе Людмилы Прокофьевны воссоединилась с Виторганом, чтобы проводить сына в школу

Ксения Собчак и её бывший муж Максим Виторган вместе проводили девятилетнего сына Платона в школу 1 сентября. Фотографиями с праздничной линейки журналистка поделилась в личном блоге.







Для Дня знаний Собчак выбрала подчёркнуто строгий серый костюм с рубашкой и галстуком, отсылающий к образу Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Платон появился на празднике в классической школьной форме — в этом году он перешёл в третий класс.

Журналистка поздравила подписчиков с началом учебного года и отдельно поблагодарила педагогов за терпение — сначала с родителями, а теперь уже с их детьми.

«День скорби по летним каникулам отмечаем только вместе!» — написала она.

Собчак и Виторган были женаты с 2013 по 2019 год, однако после развода оба продолжают участвовать в воспитании сына. Журналистка говорила, что им удалось разойтись спокойно и не втягивать Платона в отношения взрослых.

1 сентября впервые в школу пошёл наследник покойного рэпера Паши Техника и блогера Евы Карицкой — Ивана. Семилетний мальчик сегодня отправился в первый класс. Снимками с праздника его мать поделилась в личном блоге. Карицкая опубликовала несколько фотографий с сыном и коротко назвала его первоклашкой, добавив к публикации фиолетовое сердце. Мальчик выглядел довольным и держал большой синий букет.