Полузащитник Мостовой переходит из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, проведший в этом сезоне всего 80 минут в трёх матчах, на правах аренды перейдёт в московский «Локомотив». Стороны уже согласовали все условия, передаёт «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Перед уходом игрок продлит контракт с петербургским клубом на один год — до лета 2027-го. Зарплата футболиста будет разделена поровну между «Зенитом» и «Локомотивом» на весь срок аренды, который рассчитан на один сезон. Рыночная стоимость 28-летнего полузащитника, по данным Transfermarkt, оценивается в 3,5 миллиона евро.

Интерес к Мостовому летом проявляли «Краснодар» и московское «Динамо», но «Зенит» отказался продавать игрока в эти клубы, согласившись только на аренду.

В составе сине-бело-голубых Мостовой выступает с лета 2019 года. За это время он провёл 209 матчей, забил 42 гола и отдал 23 голевые передачи. Однако в нынешнем сезоне он почти не получает игрового времени, что и стало главной причиной перехода в «Локомотив».

А ранее полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков дал согласие на переход в «Галатасарай». Сделка почти полностью оформлена, остались лишь незначительные детали. Сейчас представитель игрока и стамбульский клуб ведут переговоры. Стороны обсуждают снижение некоторых требований «до наиболее разумного уровня». Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, достигает €28 млн.