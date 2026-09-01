Президент России Владимир Путин публично обратился к наследию советской дипломатии. В ходе международного диалога он затронул работу Москвы в Организации Объединенных Наций. По словам главы государства, недовольство текущими процессами — это историческая норма для нашей страны.

Путин привёл в пример министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Мировое сообщество дало ему жёсткое прозвище «господин Ноу». Именно эта непреклонность позволяла Советскому Союзу отстаивать свои позиции на глобальной арене.

Глава государства подчеркнул, что право вето использовалось не только ради защиты собственных рубежей. Громыко регулярно блокировал инициативы западных держав, выступая на стороне государств Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Эти страны боролись против колониального господства и нуждались в сильном покровителе.

Советский дипломат стоял у самых истоков создания всемирной структуры. Его подпись украшает основополагающий устав международной организации. Громыко занял кресло первого представителя СССР при штаб-квартире ещё в 1946 году.

Впоследствии он возглавил ведомство и руководил им почти тридцать лет — до середины восьмидесятых. За этот период политик принял участие в двух десятках сессий Генеральной ассамблеи. Коллеги вспоминают его феноменальную память и умение загонять оппонентов в тупик во время дебатов.

Ранее Владимир Путин заявил, что возможности Организации Объединённых Наций пока раскрыты не полностью. По мнению российского президента, эффективность работы структуры необходимо повышать с учётом изменений в мировой политике и экономике. В качестве одного из возможных решений Путин предложил расширить представительство государств в органах организации.