«Молодёжь на стены лезет»: Адвокат раскрыла, какие последствия ждут любителей билдеринга

В Москве набирает популярность билдеринг — лазанье по городским постройкам без страховки. Атлеты выходят на тренировки с переносными матами, выбирают старые кирпичные стены и ищут зацепки в кладке. Однако с точки зрения закона это занятие находится в «серой зоне» и может обернуться серьёзными последствиями.

Как пояснила адвокат Ольга Власова «Вечерней Москве», прямого запрета на лазанье по зданиям нет, но действия билдеров могут подпадать под несколько статей. Если во время тренировки повредить фасад или другие элементы постройки, это могут расценить как порчу государственного имущества. А если здание находится в частной собственности, восхождение без разрешения грозит статьёй о незаконном проникновении.

Кроме того, билдеринг могут квалифицировать как нарушение общественного порядка — тогда предусмотрен штраф. Конкретная сумма зависит от обстоятельств, но в любом случае это не просто безобидное увлечение, предупреждает эксперт.

Сами спортсмены говорят, что стараются вести себя ответственно: не оставляют следов магнезии, не мусорят, не лезут на частные территории и уходят, если кто-то выражает недовольство. Один из билдеров Антон Кузин признаётся, что называет это «профессиональной болезнью» — скалолазов тянет оценивать рельефы городских стен. Однако конфликтов с охраной и местными жителями он пока избегал.

Тренд пришёл из-за рубежа — билдеринг популярен в Англии, Франции, Турции и США. В Москве он только развивается, и пока нет ни официального запрета, ни утверждённых правил. Власова советует не рисковать и оттачивать навыки на скалодромах — там и безопаснее, и закон не нарушишь.

А ранее Life.ru сообщал, что скалолаз упал с 15-метровой высоты в спорткомплексе. Спортсмен упал на пол при использовании автоматической страховки Perfect Descent. По предварительным данным, повреждение произошло в средней части стропы.