МИД России в сентябре представит расследование о преступлениях Киева
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МИД России представит на форуме «Диалог о фейках 4.0» расследование о преступлениях украинских властей. Об этом на брифинге на полях ВЭФ заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, к подготовке материалов привлекли фактчекеров и общественных деятелей. Захарова охарактеризовала предстоящее расследование как сенсационное.
Ежегодный форум состоится 22 сентября в Москве. Участие в мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В июле Life.ru писал, что МИД готовит досье об ударах украинских войск по туристическим базам в Кирилловке. Ведомство планировало направить собранные материалы на международные площадки.
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