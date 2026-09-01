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Опубликовано 1 сентября, 10:51

МИД России в сентябре представит расследование о преступлениях Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

МИД России представит на форуме «Диалог о фейках 4.0» расследование о преступлениях украинских властей. Об этом на брифинге на полях ВЭФ заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, к подготовке материалов привлекли фактчекеров и общественных деятелей. Захарова охарактеризовала предстоящее расследование как сенсационное.

Ежегодный форум состоится 22 сентября в Москве. Участие в мероприятии примет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В июле Life.ru писал, что МИД готовит досье об ударах украинских войск по туристическим базам в Кирилловке. Ведомство планировало направить собранные материалы на международные площадки.

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Николь Вербер
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