Информация о запрете на выезд мужчин из Краснодарского края оказалась фейком

В социальных сетях и мессенджерах распространились сведения о якобы принятом решении ограничить выезд мужчин из Краснодарского края. Анонимные источники утверждали, что глава субъекта подписал директиву об усилении контроля за мобилизационной готовностью в период с 10 по 27 сентября.

Оперативный штаб региона официально опроверг эти данные, назвав публикацию недостоверной. Специалисты подчеркнули, что никакой подобной бумаги Вениамин Кондратьев не подписывал.

Эксперты обратили внимание на низкое качество исполнения провокационного материала.

«Данная директива — очередная подделка, составленная с многочисленными ошибками и нарушением правил делопроизводства», — сообщили в ведомстве.

Жителей призывают доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться на провокации. Распространение подобных вымышленных документов преследует цель посеять панику среди населения.

В ближайшее время администрация продолжит отслеживать подобные вбросы для своевременного информирования граждан. Ситуация в регионе остаётся штатной, никаких дополнительных мер по ограничению передвижения не вводилось.

До этого в Тамбовской области опровергли сообщения о подготовке ко всеобщей мобилизации. Поводом для заявлений стал ролик, распространяющийся в мессенджерах, в котором якобы глава региона Евгений Первышов озвучивает подобные планы.