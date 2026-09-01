Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа поднялся выше 2200 пунктов

К 13:17 мск основной индикатор прибавлял 1,01% и находился на уровне 2200,9 пункта. Уже через пять минут рост ускорился до 1,05%, а значение индекса достигло 2201,69 пункта. Индекс РТС в это же время также прибавлял 1,05% и составлял 802,95 пункта. Таким образом, российскому рынку удалось закрепить рост, начавшийся ещё накануне, и впервые более чем за две недели преодолеть планку в 2200 пунктов.