Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа поднялся выше 2200 пунктов
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Российский фондовый рынок продолжил рост 1 сентября, вернувшись к уровням середины августа. Индекс Мосбиржи в ходе основной сессии впервые с 14 августа превысил отметку 2200 пунктов, следует из данных торговой площадки.
К 13:17 мск основной индикатор прибавлял 1,01% и находился на уровне 2200,9 пункта. Уже через пять минут рост ускорился до 1,05%, а значение индекса достигло 2201,69 пункта. Индекс РТС в это же время также прибавлял 1,05% и составлял 802,95 пункта. Таким образом, российскому рынку удалось закрепить рост, начавшийся ещё накануне, и впервые более чем за две недели преодолеть планку в 2200 пунктов.
Сегодня стало известно, что российский рынок резко ускорил рост после заявлений Владимира Путина об Украине: всего за несколько минут индекс Мосбиржи поднялся с 2129,64 до 2178,73 пункта.
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