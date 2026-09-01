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Опубликовано 1 сентября, 11:52

«Сикс-севен» хором: Автор мемного хита раскачал школьников на линейке в Петербурге

В петербургской школе № 45 на линейке выступил исполнитель хита «67» Gazan

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gazanmusic

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gazanmusic

В петербургской школе № 45 День знаний прошёл не по стандартному сценарию. На линейке перед учениками выступил исполнитель Gazan, известный по вирусным трекам «67» и «Черемша», сообщает 78.ru.

«Сикс-севен» прогремел на линейке в петербургской школе. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Артист исполнил свой главный хит Six Seven — и, судя по видео, зрители были в восторге. Младшеклассники, несмотря на юный возраст, подпевали хором чуть ли не каждую строчку.

Выступление Gazan стало неожиданным сюрпризом для школьников. Родители и педагоги восприняли появление артиста по-разному: одни улыбались, другие недоумевали, но дети явно получили заряд эмоций на весь учебный год.

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А ранее Life.ru писал, что из-за медведей пришлось отменить школьные линейки в округе Иркутской области. При этом новый порядок распространяется не только на линейки, но и на остальные массовые события для детей под открытым небом.

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Дарья Нарыкова
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