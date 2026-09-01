За спиной у отца: Младший сын Лукашенко появился на саммите ШОС в Бишкеке
Николай Лукашенко появился на саммите ШОС в Бишкеке вместе с отцом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай появился на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит 1 сентября в Бишкеке. В столицу Кыргызстана он прибыл вместе с отцом.
На кадрах с мероприятия 22-летний Николай стоит позади Александра Лукашенко во время официальной части встречи.
Николай Лукашенко регулярно сопровождает отца в зарубежных поездках. Накануне Александр Лукашенко вместе с сыном посетил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке, где белорусскую делегацию встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Для Николая это уже не первая поездка в Бишкек вместе с отцом: в ноябре 2025 года Life.ru писал, что он сопровождал Александра Лукашенко на саммите ОДКБ. Тогда сын белорусского лидера также присутствовал на официальных мероприятиях в деловом костюме. Сам Александр Лукашенко ранее подчёркивал, что не рассматривает Николая в качестве своего преемника. В интервью Time он прямо заявил, что младший сын «не преемник».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.