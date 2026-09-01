За спиной у отца: Младший сын Лукашенко появился на саммите ШОС в Бишкеке

Для Николая это уже не первая поездка в Бишкек вместе с отцом: в ноябре 2025 года Life.ru писал, что он сопровождал Александра Лукашенко на саммите ОДКБ. Тогда сын белорусского лидера также присутствовал на официальных мероприятиях в деловом костюме. Сам Александр Лукашенко ранее подчёркивал, что не рассматривает Николая в качестве своего преемника. В интервью Time он прямо заявил, что младший сын «не преемник».