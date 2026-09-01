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Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:40

Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались втроём на полях саммита ШОС

Лукашенко, Эрдоган и Путин на саммите ШОС. Обложка © «Пул Первого»

Лукашенко, Эрдоган и Путин на саммите ШОС. Обложка © «Пул Первого»

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке провёл переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото с трёхсторонней встречи публикует канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Лукашенко, Эрдоган и Путин на саммите ШОС. Обложка © «Пул Первого»

Лукашенко, Эрдоган и Путин на саммите ШОС. Обложка © «Пул Первого»

Предыдущая личная встреча Путина и Эрдогана прошла 12 декабря прошлого года в Ашхабаде на полях форума, посвящённого Международному году мира и доверия; стороны провели переговоры и обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Украины, а также региональные и международные вопросы.

С Лукашенко Путин встречался 29 августа в Ново-Огарёве накануне 72-летия белорусского президента.

Путин и Алиев провели краткую встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке
Путин и Алиев провели краткую встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке

Напомним, 1 сентября в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова состоялся юбилейный саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвящённый 25-летию объединения. В мероприятии приняли участие лидеры десяти стран — участниц, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендру Моди, а также представители государств-наблюдателей и международных организаций. По итогам встречи главы государств подписали Бишкекскую декларацию и более 25 документов, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере безопасности, логистики, цифровых технологий и экологии. Сейчас в Бишкеке проходит заседание в формате ШОС+.

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Никита Никонов
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