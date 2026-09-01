В Брюсселе не стали спешить с деньгами для Киева: €90 млрд растянут на два года

Еврокомиссия не намерена менять график финансирования Украины на 90 млрд евро. В Брюсселе рассчитывают направить эту сумму Киеву в течение двух лет, как и планировалось изначально. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По её словам, в ЕС понимают масштаб финансовых потребностей Киева. Однако сейчас европейская сторона намерена придерживаться ранее утверждённого плана. Предполагаемое финансирование рассчитано сразу на два года. Изменять установленный период предоставления средств в Еврокомиссии пока не планируют.

Пинью назвала пакет на 90 млрд евро «невероятно амбициозным» объёмом поддержки. При этом она подчеркнула, что речь идёт именно о тех выплатах, которые уже запланированы.

Кредит Европейского Союза Украине на сумму 90 млрд евро представляет собой двухлетнюю программу финансирования на 2026–2027 годы (примерно по 45 млрд евро ежегодно), призванную покрыть около двух третей общих бюджетных и оборонных потребностей страны на этот период. Средства распределяются на социальную поддержку и военные нужды, а их предоставление увязано с выполнением Украиной ряда реформ. Ключевая особенность кредита заключается в механизме погашения. Запад планирует, что Украина начнёт возврат средств, получив «репарации» от России. Если этого не произойдёт, ЕС грозится использовать для погашения долга Украины замороженные российские активы.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что неформальная стреча глав минобороны ЕС в Ирландии не даст Киеву решений по ПВО.