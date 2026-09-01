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Опубликовано 1 сентября, 12:32

Dyson выпустила зубную щётку с ИИ-камерой, которая следит за вашим ртом

Обложка © Dyson

Обложка © Dyson

Dyson представила первую электрическую зубную щётку CameraJet со встроенной камерой и искусственным интеллектом. За устройство компания просит £419,99, указано на официальном сайте Dyson.

Фото © Dyson

Фото © Dyson

В рукоятку встроили макрокамеру на 100 тысяч пикселей. Она анализирует 28 изображений в секунду, а алгоритм машинного обучения ищет промежутки между зубами. Когда щётка замечает такой участок, то направляет туда струю ополаскивателя. В Dyson называют это автоматической чисткой межзубных промежутков во время обычной процедуры.

Фото © Dyson

Фото © Dyson

CameraJet также подключается к приложению MyDyson. Пользователь сможет в реальном времени смотреть на экран с изображением изо рта, а приложение покажет зоны, которые остались без внимания. Компания уверяет, что эти кадры не сохраняются и не передаются третьим лицам.

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Николь Вербер
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