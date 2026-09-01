Dyson выпустила зубную щётку с ИИ-камерой, которая следит за вашим ртом

Dyson представила первую электрическую зубную щётку CameraJet со встроенной камерой и искусственным интеллектом. За устройство компания просит £419,99, указано на официальном сайте Dyson.

Фото © Dyson

В рукоятку встроили макрокамеру на 100 тысяч пикселей. Она анализирует 28 изображений в секунду, а алгоритм машинного обучения ищет промежутки между зубами. Когда щётка замечает такой участок, то направляет туда струю ополаскивателя. В Dyson называют это автоматической чисткой межзубных промежутков во время обычной процедуры.

Фото © Dyson

CameraJet также подключается к приложению MyDyson. Пользователь сможет в реальном времени смотреть на экран с изображением изо рта, а приложение покажет зоны, которые остались без внимания. Компания уверяет, что эти кадры не сохраняются и не передаются третьим лицам.

Умные устройства с камерами всё чаще поднимают вопрос о сохранности личных данных. В конце августа Life.ru рассказывал о новом ГОСТе по кибербезопасности умной техники. Эксперт пояснил, что данные с пылесосов с камерами, умных колонок и видеонянь раньше могли уходить на зарубежные серверы, а новый стандарт предусматривает размещение серверов в России.