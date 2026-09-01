Дочь Брижит Макрон пошла по стопам матери и закрутила роман со студентом, который на 20 лет младше

42-летняя дочь Брижит Макрон — Тифаин Озьер — начала встречаться с 22-летним студентом бизнес-школы Антуаном Лекомтом. На новые отношения падчерицы президента Франции обратило внимание издание Daily Mail после появления совместных кадров пары из Амстердама.

По данным авторов, Озьер и Лекомт познакомились летом в курортном Ле-Туке. Молодой человек работал там инструктором по кайтсёрфингу и помогал Тифаин освоить электрофойл — доску для сёрфинга с электродвигателем.

Знакомство быстро переросло в роман. Близкая подруга Озьер рассказала журналу Gala, что их сблизили любовь к путешествиям, активному отдыху, Ле-Туке и интерес к предпринимательству.

Отношения, судя по всему, уже вышли за рамки летнего увлечения: сообщается, что Тифаин познакомила Лекомта со своими детьми — 12-летней Элизой и десятилетним Орелем. Сама Брижит Макрон, по информации Gala, спокойно отнеслась к выбору дочери и прежде всего рада тому, что та счастлива.

История привлекла отдельное внимание из-за параллели с семьёй самой Тифаин. Брижит старше Эмманюэля на 25 лет, тогда как между её дочерью и новым избранником разница составляет 20 лет. Брижит познакомилась с будущим мужем, когда он был её учеником. В итоге пара поженилась в 2007 году, а сама Тифаин позднее называла их отношения примером любви и рассказывала, что сильные чувства между ними были заметны ещё в самом начале.

Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что завершила расследование и собрала доказательства своих утверждений о супруге президента Франции. По её словам, Брижит Макрон на самом деле является мужчиной*. Оуэнс подчеркнула, что не занимается распространением глупых теорий заговора. Она утверждает, что изучила вопрос и уверена: речь идёт о бывшем школьном учителе* Эмманюэля Макрона.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.