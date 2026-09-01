Глава коллегии адвокатов получил условный срок по делу о сумке с 55 млн рублей

Балашихинский городской суд приговорил председателя подмосковной коллегии адвокатов Евгения Шумара к трём годам лишения свободы условно, а его помощника Гора Чобаняна — к 2,5 года колонии. Их признали виновными в попытке похитить 60 млн рублей у бизнесмена Евгения Фридмана, проходящего по делу о мошенничестве при поставках аппаратов ИВЛ в Подмосковье, пишет РБК.

Кроме того, каждому из осуждённых назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

По версии обвинения, Шумар предложил Фридману помочь с прекращением уголовного преследования. Адвокат убеждал бизнесмена, что деньги якобы предназначаются сотрудникам подмосковного главка МВД, хотя реальных договорённостей с правоохранителями не существовало.

Первоначально речь шла о 50 млн рублей. После передачи первого транша в пять миллионов Шумар, согласно материалам дела, увеличил сумму до 60 млн.

Оставшиеся 55 млн рублей решили передать в ноябре 2025 года в офисе адвокатской коллегии под контролем ФСБ. Настоящими из всей суммы были только 100 тысяч рублей, остальные деньги представляли собой муляжи, обработанные специальным препаратом.

По словам Чобаняна, Шумар заранее распорядился переложить деньги в спортивную сумку и выбросить её из окна, если поведение представителя Фридмана покажется подозрительным. После получения пакета помощник адвоката так и поступил: сумку выбросили на улицу, где её подобрал человек в тёмной одежде.

Позднее Шумар признал, что находился под окном именно он. Забрав сумку, адвокат обнаружил муляжи и понял, что Фридман, вероятно, обратился в правоохранительные органы. После этого Шумар выбросил сумку и скрылся.

Его объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали. В начале декабря Шумар сам пришёл к следователям и признал мошенничество. Он также вернул 5,1 млн рублей, полученные под предлогом передачи денег правоохранителям.

При этом Шумар утверждал, что не посвящал Чобаняна в преступный замысел. В суде он объяснял свои действия желанием получить все 60 млн рублей, одновременно продолжая законными способами добиваться прекращения или приостановления дела Фридмана.

Первоначально фигурантам вменяли посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Позднее эту часть дела прекратили, поскольку выяснилось, что должностных лиц, которым якобы предназначались деньги, не существовало. Обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

В апреле в Подмосковье экс-глава «Фонбета» Сергей Анохин получил восемь лет и два месяца колонии по делу о взятке в 60 млн рублей. Вместе с ним были осуждены бывший полицейский и адвокат, которому назначили более семи лет лишения свободы.