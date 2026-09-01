Журналист подсчитал: Западу потребовалось 48 часов, чтобы обвинить Россию в провале референдума в Исландии
Итальянский журналист высмеял обвинения России во вмешательстве в дела Исландии
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Итальянский обозреватель Томас Фази подверг резкой критике попытки увязать результаты недавнего волеизъявления в Исландии с действиями Кремля. Граждане островного государства высказались против возобновления дискуссий о вступлении в Евросоюз, что вызвало волну негодования в западных кругах.
Поводом для дискуссии послужила публикация в издании La Repubblica, где автор предположил наличие внешнего давления на исландский электорат. Журналист в своем аккаунте в сети X отметил: «Им потребовалось всего 48 часов, чтобы обвинить Россию».
Фази охарактеризовал подобную риторику как «пародию на саму себя», подчеркнув крайнюю степень политического абсурда. По мнению публициста, европейские правящие слои регулярно прибегают к поиску внешнего врага, чтобы объяснить нежелание других народов следовать их повестке.
Подобный подход, уверен автор, лишь дискредитирует медиа и политический истеблишмент. Игнорирование реальных причин, побудивших исландцев отклонить сближение с Брюсселем, лишь усугубляет пропасть между властью и обществом.
Ранее Life.ru сообщал, что большинство жителей Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Такой вариант поддержали 52,8% участников референдума, тогда как за возвращение к диалогу с Брюсселем проголосовали 47,2%. Одним из принципиальных вопросов для Рейкьявика остаётся сохранение самостоятельного контроля над рыболовной отраслью, где требования ЕС расходятся с позицией самой страны.
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