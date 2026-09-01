Новый краболов «Ительмен» прибыл на Камчатку и готовится выйти за добычей

В столицу Камчатского края прибыл новый краболов «Ительмен», построенный во Владивостоке. Судно будет использоваться для промысла краба предприятием «Океанрыбфлот». Об этом «Коммерсанту» сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Приятное праздничное мероприятие у нас состоялось. Мы встретили новое судно... Будет обеспечивать крабовый промысел нашего ключевого флагманского предприятия «Океанрыбфлота»,— сказал он.

31 августа в Петропавловск-Камчатский пришёл краболов «Ительмен». Основной задачей корабля станет добыча краба для «Океанрыбфлота». Глава Камчатки назвал это предприятие ключевым флагманом местной рыбной отрасли. Имя новому краболову дали в честь ительменов — одного из коренных народов полуострова.

Регулярное появление подобных судов, по мнению Солодова, говорит о серьёзной опоре региональной экономики и наличии необходимой поддержки. Ещё пять лет назад ситуация в судоремонте была противоположной. Тогда отрасль находилась, по словам губернатора, в «абсолютно руинированном состоянии», однако впоследствии её удалось восстановить.

Заметный вклад в развитие направления внесли и сами рыбопромышленники. За последние годы представители отрасли вложили в неё более 100 млрд рублей. Строительством «Ительмена» занималась «Восточная верфь» во Владивостоке. Заказ на судно разместила камчатская компания «Феникс», входящая в «Океанрыбфлот», в рамках программы инвестиционных квот.

Для сохранения улова на борту предусмотрена система RSW-танков с охлаждённой морской водой. Благодаря этой технологии краба можно доставлять на берег живым. Вместимость судна составляет 1,048 тыс. тонн, а работать на нём смогут 21 член экипажа. Кроме крабового промысла, корабль способен выполнять функции краболова-процессора, ярусолова и креветколова.

Ранее сообщалось, что к промысловым испытаниям готовится российский краболов-процессор «Кильдин». Судно одновременно выполняет функции добывающего корабля и плавучего перерабатывающего комплекса, способного производить до 60 тонн готовой продукции за сутки.