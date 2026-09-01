Отдохнуть за 45 тысяч: Бахрейн обошёл Турцию и Египет в рейтинге самых дешёвых стран для отпуска

Самой доступной зарубежной поездкой минувшего лета оказался тур из Москвы в Бахрейн: путешествие на четыре ночи стоило 44,8 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В эту сумму, по данным ассоциации, вошли перелёт для одного человека, одноместный номер в отеле категории четыре звезды и завтраки. Бронирование было оформлено у туроператора Anex. Такие цифры в АТОР получили, изучив предложения российских туроператоров за летний сезон.

В список самых бюджетных направлений попал и Тунис. Недельная поездка из Санкт-Петербурга с проживанием в трёхзвёздочном отеле и полупансионом обошлась одному туристу в 45,3 тысячи рублей.

Ещё дешевле по расчёту на ночь оказался Египет. Путешествие из Калининграда в Шарм-эш-Шейх на десять ночей с размещением в отеле три звезды по системе «всё включено» стоило 47,6 тысячи рублей. Неделя в Анталье в трёхзвёздочной гостинице потянула на 47 тысяч.

Отдельно в ассоциации выделили Вьетнам. По их словам, тур на шесть ночей в Нячанг с вылетом из Москвы, четырёхзвёздочным отелем и завтраками стоил одному туристу 60 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Life.ru, к началу осени путёвку на двоих стало можно найти от 80 тысяч рублей. По данным АТОР, сильнее всего за неделю сбавили в цене ОАЭ и Турция — на 23,1 и 17,6 процента. Отдых у моря в Турции стартовал от 80,8 тысячи рублей на двоих, в Эмиратах — от 84,6 тысячи, дороже выходили Египет и Таиланд.