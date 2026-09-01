Глава МИД Германии призвал Россию считать ФРГ стабилизирующей силой

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна воспринимать ФРГ как «стабилизирующую силу» в Европе. Его слова приводит агентство dpa.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Берлин сохраняет готовность к диалогу с Москвой. При этом Вадефуль подчеркнул, что Германия не намерена поддаваться давлению или угрозам.

«Россия должна знать, что Германия является стабилизирующей силой в Европе, которая всегда готова к переговорам, но которую ничем не запугать», — заявил министр.

При этом риторика самого Вадефуля в отношении России в последние месяцы была заметно жёстче его нынешнего призыва к диалогу. В июне глава МИД ФРГ заявлял, что Германия и Польша станут ключевыми логистическими узлами НАТО для переброски сотен тысяч военных на восточный фланг в случае конфликта.