Три секунды решают всё: Эксперт раскрыла простой способ не поддаться на провокационный вопрос
Филолог Прокудина: Пауза в 2–3 секунды поможет ответить на провокацию
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Пауза на две-три секунды перед ответом помогает не поддаться на провокацию и подобрать нужные слова. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по речевому влиянию, кандидат филологических наук Ольга Прокудина.
По её словам, провокационные вопросы нередко рассчитаны не на получение информации, а на эмоциональную реакцию собеседника. В такой ситуации специалист советует не бросаться в оправдания, а сначала взять себя в руки.
Например, на вопрос «Почему вы до сих пор этого не сделали?» вместо длинных объяснений можно предложить обсудить саму проблему и дальнейшие действия.
Если намерения собеседника неясны, Прокудина рекомендует спросить: «Что именно вы хотите узнать?» или «Почему вас это интересует?». На слишком личный или некорректный вопрос, по её словам, допустимо спокойно ответить: «Я не готов обсуждать эту тему».
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