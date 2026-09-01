Три секунды решают всё: Эксперт раскрыла простой способ не поддаться на провокационный вопрос

Пауза на две-три секунды перед ответом помогает не поддаться на провокацию и подобрать нужные слова. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по речевому влиянию, кандидат филологических наук Ольга Прокудина.

По её словам, провокационные вопросы нередко рассчитаны не на получение информации, а на эмоциональную реакцию собеседника. В такой ситуации специалист советует не бросаться в оправдания, а сначала взять себя в руки.

Например, на вопрос «Почему вы до сих пор этого не сделали?» вместо длинных объяснений можно предложить обсудить саму проблему и дальнейшие действия.

Если намерения собеседника неясны, Прокудина рекомендует спросить: «Что именно вы хотите узнать?» или «Почему вас это интересует?». На слишком личный или некорректный вопрос, по её словам, допустимо спокойно ответить: «Я не готов обсуждать эту тему».

Ранее стало известно, что после революции в русском языке появились новые слова, но орфографическая реформа 1917–1918 годов на их возникновение не повлияла, об этом заявил профессор РАН Анатолий Баранов. По его словам, изменения в лексике произошли бы независимо от реформы.