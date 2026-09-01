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Опубликовано 1 сентября, 13:34

Три секунды решают всё: Эксперт раскрыла простой способ не поддаться на провокационный вопрос

Филолог Прокудина: Пауза в 2–3 секунды поможет ответить на провокацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Пауза на две-три секунды перед ответом помогает не поддаться на провокацию и подобрать нужные слова. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по речевому влиянию, кандидат филологических наук Ольга Прокудина.

По её словам, провокационные вопросы нередко рассчитаны не на получение информации, а на эмоциональную реакцию собеседника. В такой ситуации специалист советует не бросаться в оправдания, а сначала взять себя в руки.

Например, на вопрос «Почему вы до сих пор этого не сделали?» вместо длинных объяснений можно предложить обсудить саму проблему и дальнейшие действия.

Если намерения собеседника неясны, Прокудина рекомендует спросить: «Что именно вы хотите узнать?» или «Почему вас это интересует?». На слишком личный или некорректный вопрос, по её словам, допустимо спокойно ответить: «Я не готов обсуждать эту тему».

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Дарья Денисова
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