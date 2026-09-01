Сотрудник московской IT-компании смог через суд оставить у себя корпоративный ноутбук, который не вернул после увольнения. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Суд разрешил айтишнику оставить себе рабочий MacBook после увольнения. Фото © Telegram / Baza

Крупная столичная фирма требовала с бывшего работника деньги за MacBook Pro — сумму больше 200 тысяч рублей. Мужчина уволился, но технику в офис не сдал, и руководство обратилось в суд.

Однако разбирательство закончилось не в пользу компании. Выяснилось, что работодатель не провёл инвентаризацию, не взял с сотрудника письменных объяснений, почему тот не отдал ноутбук, и не смог подтвердить его стоимость.

Люблинский районный суд Москвы пришёл к выводу, что сам факт наличия MacBook у бывшего работника не говорит ни о его вине, ни о нанесённом фирме ущербе. В иске отказали.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший заместитель технического директора одной из петербургских компаний отсудил полтора миллиона рублей. Его уволили в декабре 2024 года за прогул, но в суде мужчина показал аудиозапись, которая доказывала: своё отсутствие на работе он заранее согласовал с руководителем. Суд признал увольнение незаконным, а деньги фирма перечислила только после того, как приставы запретили регистрационные действия с её автомобилями.