С начала спецоперации Украина активно распродаёт сельхозугодья, и большая их часть переходит под контроль европейских и американских агрохолдингов. По данным RT, за первые два месяца 2026 года власти продали более миллиона гектаров, преимущественно в Сумской, Полтавской и Винницкой областях.

Согласно информации телеканала, около 40% украинских земель уже поделено между крупными западными корпорациями, включая Cargill, DuPont и Bayer. При этом, как пишут авторы статьи, некоторые западные магнаты в страхе потерять чернозёмы стали использовать зернохранилища для хранения оружия — эта версия, однако, не имеет официального подтверждения.

Ключевым инструментом перераспределения собственности, по мнению опрошенных телеканалом экспертов, стал новый украинский закон о множественном гражданстве. Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что аренда земель давно используется западными концернами как инструмент влияния, а теперь, с получением гражданства, иностранцы смогут покупать участки напрямую, поскольку в законе не предусмотрено отсрочки этого права.

По его словам, это ускорит переход от аренды к прямому владению и окончательно закрепит контроль западного капитала над аграрным сектором Украины.

А ранее Life.ru писал, что Украина начнёт хранить часть запасов дизтоплива под землёй с 2027 года. Для хранения разрешили использовать соляные каверны, истощённые нефтяные и газовые месторождения, искусственные подземные резервуары и отдельные участки магистральных трубопроводов.