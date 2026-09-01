Шестиклассник Ярослав Москалёв из Петропавловска-Камчатского получил медаль МЧС России за спасение маленького ребёнка из-под снежного завала. Награду школьнику вручили 1 сентября на торжественной линейке в честь Дня знаний, сообщило региональное управление МЧС.

Шестиклассника с Камчатки наградили медалью МЧС на школьной линейке. Видео © MAX / МЧС по Камчатскому краю

Само происшествие случилось 16 марта. Возвращаясь домой после школы, Ярослав заметил ребёнка, который оказался под большим снежным завалом.

Школьник самостоятельно вытащил его из снега и отвёл к себе домой. Там он переодел пострадавшего в свою сухую одежду и напоил горячим чаем.

Кроме того, Ярослав зарядил телефон ребёнка, после чего смог связаться с его родителями и сообщить о случившемся. Родители приехали по указанному адресу и забрали сына домой целым и невредимым.

За проявленные решительность и смекалку шестиклассника наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Награду Ярославу вручил представитель краевого главка ведомства.

История Ярослава получила продолжение спустя несколько месяцев после самого спасения. Ещё в марте Life.ru рассказывал, как тогда ещё пятиклассник вытащил малыша из снежного завала, отвёл его домой, переодел в сухую одежду, напоил горячим чаем и связался с родителями ребёнка.

Похожие происшествия на Камчатке уже не раз заканчивались спасательными операциями. В январе сотрудники МЧС доставали школьника из сугроба после прыжка с крыши торгового центра: самостоятельно выбраться из снежного плена подросток не смог.