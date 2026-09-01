Новостройки Старой Москвы дешевеют второй месяц подряд

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Старой Москвы снизилась второй месяц подряд. В августе она составила 905,4 тыс. рублей против 907,2 тыс. в июле. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование агентства «Бест Новострой».

Пикового значения рынок достиг в июне 2026 года, когда средняя цена квадратного метра во всех классах, включая элитные проекты, поднялась до 913,3 тыс. рублей. После этого показатель начал постепенно снижаться.

При этом говорить о массовом падении цен пока нельзя. Аналитики связывают снижение средней стоимости прежде всего с изменением структуры предложения: на рынок активнее выходят относительно более доступные проекты. За август предложение в массовом сегменте выросло на 6%, тогда как в бизнес-классе — лишь на 2%.

Самые доступные квартиры в новостройках Старой Москвы по-прежнему относятся к комфорт-классу. Средний «квадрат» здесь стоит около 445 тыс. рублей. С начала года цена прибавила только 1%, хотя в годовом выражении рост составляет 17%. При этом количество предложений в сегменте за год сократилось на 19%, до 11,6 тыс. квартир и апартаментов.

Бизнес-класс, напротив, продолжает дорожать. За август стоимость квадратного метра выросла ещё на 1% и достигла 642,3 тыс. рублей. За год рост составил 14%. На этот сегмент сейчас приходится уже 58% всего предложения новостроек в Старой Москве, а в продаже находится около 22,5 тыс. лотов.

В премиальном сегменте квадратный метр стоит чуть меньше 1,2 млн рублей. При этом сами квартиры становятся компактнее: средняя площадь выставленного на продажу объекта за год сократилась на 11%, до 103,9 кв. м. За счёт этого средний бюджет покупки в премиум-классе снизился на 10% в годовом выражении.

Самым дорогим остаётся элитный сегмент. Здесь средняя цена квадратного метра по итогам августа превысила 3 млн рублей — на 2% больше, чем месяцем ранее, и на 11% выше прошлогоднего уровня.

Таким образом, общее снижение средней цены в Старой Москве связано не столько с удешевлением конкретных квартир, сколько с тем, какие именно проекты сейчас представлены на рынке. Чем больше в продаже относительно недорогих новостроек, тем ниже становится средний показатель по рынку в целом.

Между тем спрос на вторичное жильё остаётся устойчивым. В том числе рынок поддерживает часть покупателей, которые переключились с новостроек после изменения льготных ипотечных программ. Дополнительным фактором становится продолжение цикла снижения ключевой ставки и постепенное уменьшение доходности вкладов. Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 сентября — Life.ru рассказывал в этом материале.