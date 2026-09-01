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Опубликовано 1 сентября, 13:10

Король Норвегии Хокон VIII принёс присягу в парламенте

Король Норвегии Хокон VIII. Обложка © ТАСС / AP / Lise Г…serud

Король Норвегии Хокон VIII. Обложка © ТАСС / AP / Lise Г…serud

Новый король Норвегии Хокон VIII принёс конституционную присягу в парламенте страны — Стортинге. Церемония прошла 1 сентября после его вступления на престол вслед за смертью отца, короля Харальда V.

Во время церемонии монарх пообещал управлять Норвегией в соответствии с конституцией и законами страны.

Хокон VIII также заявил, что вместе с королевой готов исполнять свой долг перед государством и норвежским народом.

Короля Норвегии Харальда V похоронят 9 сентября в Осло
Короля Норвегии Харальда V похоронят 9 сентября в Осло

53-летний Хокон стал королём 28 августа после смерти Харальда V. В тот же день он официально сообщил правительству о вступлении на престол и объявил, что будет править под именем Хокон VIII. Новый монарх сохранил девиз своих предшественников — «Всё для Норвегии». Этот же лозунг использовали его отец, дед и прадед.

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Наталья Демьянова
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