Король Норвегии Хокон VIII принёс присягу в парламенте

Новый король Норвегии Хокон VIII принёс конституционную присягу в парламенте страны — Стортинге. Церемония прошла 1 сентября после его вступления на престол вслед за смертью отца, короля Харальда V.

Во время церемонии монарх пообещал управлять Норвегией в соответствии с конституцией и законами страны.

Хокон VIII также заявил, что вместе с королевой готов исполнять свой долг перед государством и норвежским народом.

53-летний Хокон стал королём 28 августа после смерти Харальда V. В тот же день он официально сообщил правительству о вступлении на престол и объявил, что будет править под именем Хокон VIII. Новый монарх сохранил девиз своих предшественников — «Всё для Норвегии». Этот же лозунг использовали его отец, дед и прадед.