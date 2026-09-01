«Бесплатное» оборудование на тысячи рублей: В Госдуме раскрыли ловушки провайдеров

Жильцов многоквартирных домов заманивают обещаниями бесплатного подключения к интернету, а после расторжения договора требуют вернуть тысячи рублей. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, несколько лет назад законодательство изменили, чтобы жители многоквартирных домов могли самостоятельно выбирать интернет-провайдера. Однако, считает парламентарий, на практике эта проблема полностью не решена. Одной из схем он назвал предложение бесплатного подключения. После оформления договора абонент может столкнуться с низкой скоростью, перебоями связи и крупными платежами при попытке отказаться от услуги.

Причём обязательства способны сохраняться даже после переезда или прекращения использования интернета. Депутат сравнил такую ситуацию с «цифровым рабством» в новом обличье. Как утверждает Панеш, операторы используют условия договоров, позволяющие компенсировать стоимость оборудования и монтажа при досрочном расторжении. В результате обещанная бесплатная услуга оборачивается для клиента расходами в несколько тысяч рублей.

Для решения проблемы парламентарий предлагает установить верхнюю границу штрафа за досрочный отказ от договора — не более 500 рублей. Если соглашение заключено больше чем на год, размер неустойки, по его задумке, должен постепенно уменьшаться по мере истечения срока. Отдельно предлагается запретить требовать компенсацию за «бесплатное» оборудование, если после прекращения договора оно остаётся у абонента.

Ещё одна инициатива касается качества связи. Провайдеров хотят обязать указывать в договоре фактическую скорость интернета и отвечать за её несоответствие заявленным параметрам. При подтверждённом нарушении клиент сможет отказаться от услуги без штрафа в течение 30 дней. Кроме того, Панеш выступил за создание открытого реестра недобросовестных поставщиков связи. Туда планируется включать компании, которые систематически нарушают договорные условия или вводят клиентов в заблуждение.

Люди не должны платить за воздух. Если интернет не работает, если он медленный или вы переехали — вы должны иметь возможность расторгнуть договор без потери денег. Это не вопрос бизнеса, это вопрос защиты прав потребителя. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Ранее в российскую прокуратуру начали поступать жалобы на ограничения доступа операторов связи в многоквартирные дома. Минцифры передаёт обращения жителей и компаний, столкнувшихся с препятствиями при подключении новых поставщиков интернета. Проблемы возникают, когда операторы не могут попасть к оборудованию и коммуникациям, расположенным внутри жилых зданий.