Экс-депутат Болгарии Ангелов пополнил список врагов Украины из-за дружбы с РФ

Бывшего депутата Народного собрания Болгарии Страхила Ангелова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Запись появилась 30 августа. Создатели сайта указали в качестве претензии к болгарскому политику публичную поддержку России.

Страхил Ангелов был депутатом 42-го созыва Народного собрания Болгарии от «Коалиции за Болгарию». Его полномочия продолжались с мая 2013-го по август 2014 года.

Во время работы в парламенте он входил в том числе в группу дружбы Болгария — Россия, а также занимался вопросами европейской политики и контроля за использованием средств Евросоюза.

Ранее российский школьник попал в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за помощи ВС РФ. В карточке 11-летнего мальчика указано, что он якобы покушался на суверенитет Украины. Поводом для внесения в список стала передача российским военным беспилотника и принтера.

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