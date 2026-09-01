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Опубликовано 1 сентября, 13:26

Экс-депутат Болгарии Ангелов пополнил список врагов Украины из-за дружбы с РФ

Страхил Ангелов. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Страхил Ангелов. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Бывшего депутата Народного собрания Болгарии Страхила Ангелова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Запись появилась 30 августа. Создатели сайта указали в качестве претензии к болгарскому политику публичную поддержку России.

Страхил Ангелов был депутатом 42-го созыва Народного собрания Болгарии от «Коалиции за Болгарию». Его полномочия продолжались с мая 2013-го по август 2014 года.

Во время работы в парламенте он входил в том числе в группу дружбы Болгария — Россия, а также занимался вопросами европейской политики и контроля за использованием средств Евросоюза.

Директора ансамбля «Берёзка» внесли в базу «Миротворца»* из-за гастролей в Крыму
Директора ансамбля «Берёзка» внесли в базу «Миротворца»* из-за гастролей в Крыму

Ранее российский школьник попал в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за помощи ВС РФ. В карточке 11-летнего мальчика указано, что он якобы покушался на суверенитет Украины. Поводом для внесения в список стала передача российским военным беспилотника и принтера.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Наталья Демьянова
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