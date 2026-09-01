Зеленский пожаловался, что все союзники Украины ушли в отпуск

Владимир Зеленский пожаловался на Европу и других международных партнёров Украины, которые, по его словам, ушли «на каникулы» на фоне российских ударов. Об этом он заявил 1 сентября, сообщает «РБК-Украина».

«Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, — на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть, если отпуск, то отпуск», — сказал Зеленский.

Он также выразил недовольство реакцией зарубежных союзников на происходящее и заявил, что более громкие дипломатические сигналы могли бы повлиять на ситуацию.

«Очень неприятно, что кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь», — добавил Зеленский.

Заявление прозвучало после ударов по объектам на территории Украины в ночь на 1 сентября. Минобороны РФ сообщало о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и связанной с ними инфраструктуре.