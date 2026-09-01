Зеленский пожаловался, что все союзники Украины ушли в отпуск
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Владимир Зеленский пожаловался на Европу и других международных партнёров Украины, которые, по его словам, ушли «на каникулы» на фоне российских ударов. Об этом он заявил 1 сентября, сообщает «РБК-Украина».
«Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, — на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть, если отпуск, то отпуск», — сказал Зеленский.
Он также выразил недовольство реакцией зарубежных союзников на происходящее и заявил, что более громкие дипломатические сигналы могли бы повлиять на ситуацию.
«Очень неприятно, что кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь», — добавил Зеленский.
Заявление прозвучало после ударов по объектам на территории Украины в ночь на 1 сентября. Минобороны РФ сообщало о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил западным союзникам об исчерпании средств, выделенных Минобороны Украины до конца года. По его словам, Киеву требуется дополнительное финансирование для покрытия возникшего дефицита. При этом, по данным СМИ, страны Евросоюза без энтузиазма восприняли его просьбу быстрее перечислить часть кредита от ЕС.
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