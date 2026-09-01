Мишустин загадал восьмиклассникам задачу про зарастающее камышом озеро

В первый день учебного года премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Домодедовский образовательный комплекс «Орбита» и устроил восьмиклассникам небольшую проверку на смекалку. Он предложил решить задачу о стремительно зарастающем камышом озере.

С визитом в Домодедовский образовательный комплекс «Орбита» глава правительства приехал 1 сентября. В обновлённой после реконструкции школе он во время экскурсии заглянул на занятие к ученикам восьмого класса. Ребята учатся в профильном космическом классе, однако премьер решил ненадолго сменить тему и предложить им математическую головоломку.

«Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра — на две седьмых, послезавтра — на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастёт полностью?» — спросил он у школьников.

Ответ последовал практически сразу. Один из восьмиклассников предположил, что это произойдёт уже на следующий день — на 31-е сутки. Премьер решил уточнить ход рассуждений и спросил школьника, почему тот выбрал именно эту дату. Мишустин одобрил ответ, пожал руку восьмикласснику и назвал его молодчиной. В качестве дополнительной награды глава правительства пообещал подарить школьнику специальную книгу.

Ранее почётную медаль МЧС России 1 сентября получил шестиклассник из Петропавловска-Камчатского Ярослав Москалёв. Награду школьнику вручили во время праздничной линейки, посвящённой началу учебного года. Спасение произошло 16 марта, когда мальчик возвращался домой после занятий. По дороге он увидел ребёнка, оказавшегося под толстым слоем снега.