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Опубликовано 1 сентября, 13:42

Экс-премьер Британии Стармер объявил об уходе из парламента

Обложка © ТАСС / Peter Macdiarmid

Обложка © ТАСС / Peter Macdiarmid

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что складывает полномочия депутата Палаты общин от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас. Об этом он рассказал Camden New Journal.

Стармер представлял этот округ в парламенте 11 лет. По его словам, сейчас настал подходящий момент «передать эстафету» преемнику.

Экс-премьер заявил, что после ухода из Палаты общин намерен сосредоточиться на международных делах. В частности, его интересуют вопросы обороны, безопасности, торговли и технологий.

«Для меня было огромной честью и привилегией представлять лучший избирательный округ в стране», — сказал Стармер.

Кроме того, он намерен продолжить работу, связанную с противодействием насилию в отношении женщин и девочек. Этим направлением Стармер, по его словам, занимался ещё до избрания депутатом.

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22 июня Стармер объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии. Решение было принято на фоне поражения партии на местных выборах в мае, отставки нескольких министров и снижения поддержки со стороны однопартийцев. 20 июля Стармер подал прошение об отставке королю Карлу III. Полномочия премьер-министра перешли к Энди Бёрнэму, победившему во внутрипартийном голосовании.

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Наталья Демьянова
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