Путин и Эрдоган начали переговоры в Бишкеке

Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали двусторонние переговоры в Бишкеке. Встреча проходит на площадке государственной резиденции «Ала-Арча», в помещении, известном как Зал аксакалов.

В состав российской делегации вошли ключевые фигуры правительства и администрации, включая главу МИД Сергея Лаврова, вице-премьеров Александра Новака и Алексея Оверчука, а также пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Команду дополняют профильные министры, ответственные за экономический, энергетический и транспортный блоки, а также руководство «Росатома» и фонда прямых инвестиций.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что главной темой повестки станет украинское урегулирование. Стороны намерены предметно обсудить дипломатические пути выхода из текущего кризиса.

Вторым важным вопросом станет положение дел в Черноморском бассейне. Лидеры проанализируют текущую обстановку в регионе, влияющую на безопасность и международные маршруты.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны определят дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества. Дальнейшие детали обсуждений пока не разглашаются.

А до этого президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке провёл переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото с трёхсторонней встречи публикует канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.