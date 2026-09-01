Платить пока не надо: АТОР объяснила новые правила въезда россиян в Казахстан

Новая система въезда в Казахстан пока действует лишь как рекомендация, а плату за оформление разрешений ещё не ввели. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 25 августа страна запустила в тестовом режиме систему электронных разрешений ETA для граждан безвизовых государств, включая россиян. Сервис QazETA уже функционирует, однако отсутствие такого документа не является поводом развернуть человека на границе. Как и раньше, жители России могут пересекать границу по внутреннему паспорту с миграционной картой либо по загранпаспорту.

Закон предусматривает сбор за оформление ETA, однако его размер правительство Казахстана пока не утвердило. В СМИ называли суммы около 650 рублей при подаче заявки не позднее чем за 72 часа до прибытия и около 1400 рублей — в остальных случаях.

Вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян считает, что для тех, кто целенаправленно едет в страну, такие расценки не станут серьёзной преградой.

«Но сам факт платного въезда вряд ли будет способствовать росту турпотока из России», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость электронного разрешения QazETA для въезда в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств, включая россиян. Как сообщил оператор системы, точная цена пока не утверждена и находится на этапе согласования, а сейчас оформление разрешения остаётся бесплатным. Подать заявку можно через официальное мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Ожидается, что с 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а с 15 ноября требование планируют распространить и на другие способы въезда.