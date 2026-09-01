Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, возложившего на Советскую Россию ответственность за развязывание Второй мировой войны, фактически оправдывает нацизм. С такой оценкой выступила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ru». По её словам, нельзя утверждать, что СССР начал войну, а Гитлер якобы ни при чём.

«Надо тогда говорить и дальше: он не делал концлагеря, он не вырезал польских евреев», — заявила парламентарий, подчеркнув, что подобная логика ведёт к переписыванию истории.

Журова также отметила, что риторика польского премьера рассчитана в первую очередь на молодое поколение. Современные польские школьники, по её мнению, не изучают исторические сюжеты в полном объёме, и такие заявления могут сформировать у них искажённую картину прошлого.

А ранее Туск сделал внезапное заявление о переговорах с Россией. По его словам, Польша должна обязательно присутствовать за столом переговоров по украинскому урегулированию, иначе любые решения не будут для неё обязательными.