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Регион
Опубликовано 1 сентября, 14:32

Ревизия истории по-польски: Туска обвинили в оправдании нацизма после слов в адрес СССР

Депутат Журова: Обвинения Туска в адрес СССР оправдывают нацизм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, возложившего на Советскую Россию ответственность за развязывание Второй мировой войны, фактически оправдывает нацизм. С такой оценкой выступила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ru». По её словам, нельзя утверждать, что СССР начал войну, а Гитлер якобы ни при чём.

«Надо тогда говорить и дальше: он не делал концлагеря, он не вырезал польских евреев», — заявила парламентарий, подчеркнув, что подобная логика ведёт к переписыванию истории.

Журова также отметила, что риторика польского премьера рассчитана в первую очередь на молодое поколение. Современные польские школьники, по её мнению, не изучают исторические сюжеты в полном объёме, и такие заявления могут сформировать у них искажённую картину прошлого.

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А ранее Туск сделал внезапное заявление о переговорах с Россией. По его словам, Польша должна обязательно присутствовать за столом переговоров по украинскому урегулированию, иначе любые решения не будут для неё обязательными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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