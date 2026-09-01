Китай не подтвердил слова Стубба о влиянии на Россию по ядерному вопросу

Китай не подтвердил заявление президента Финляндии Александра Стубба о готовности Пекина повлиять на Москву в вопросе применения ядерного оружия. В МИД КНР заявили, что позиция страны по украинскому конфликту и ядерной проблематике остаётся неизменной. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Го Цзякунь.

Финский президент утверждал, что глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И якобы заверил его в недопустимости применения Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. На брифинге журналист попросил Го Цзякуня прокомментировать это заявление. Дипломат напомнил о ранее опубликованном китайской стороной сообщении по итогам визита Ван И в Финляндию в начале июля.

При этом в официальном материале Пекина подобных обещаний или заявлений о намерении воздействовать на Москву по ядерному вопросу нет. Го Цзякунь подчеркнул, что китайский подход к украинскому кризису и теме ядерного оружия остаётся «неизменным и чётким».

«Китай будет и впредь прилагать усилия для примирения сторон и содействия переговорам, способствовать политическому урегулированию кризиса», — заключил он.

Ранее Стубб заявил, что Европе необходимо восстановить политические контакты с Россией. Отдельно Стубб высказался за сохранение различных каналов взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. При этом конкретную европейскую страну или политика, которые могли бы взять на себя переговоры с российской стороной, президент Финляндии не назвал.