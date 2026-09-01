В Батуми побили участниц антироссийской акции протеста

В центре Батуми у двух участниц антироссийской акции случился конфликт с местными жительницами. Об этом сообщает издание Batumelebi.

Конфликт на антироссийской акции протеста в Батуми. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Batumelebi

По словам одной из пострадавших, прохожим не понравился текст на транспаранте. Сначала началась перепалка, затем ситуация переросла в физическое столкновение. На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов.

Женщина, которую считают зачинщицей потасовки, заявила, что активистки оскорбили её ребёнка.

Журналисты уточнили, что нападавшие — гражданки Грузии. Полиция возбудила дело по статье о насилии. Санкция предполагает денежное взыскание либо арест на срок до двенадцати месяцев.

Параллельно в тбилисском аэропорту прошла другая акция. Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» выражали недовольство приездом в страну граждан России.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция при поддержке внешних сил пыталась втянуть страну в российско-украинский конфликт и добиться открытия «второго фронта». По его словам, политические противники властей внутри республики создавали почву для такого сценария. Однако эти попытки провалились благодаря позиции руководства и населения страны.