«Боязнь чистого листа»: Как помочь ребёнку, который знает всё, но не может написать ни слова

Страх перед контрольной или сочинением возникает не только из-за недостатка знаний. Ребёнок может бояться плохой оценки, реакции родителей, насмешек одноклассников или самого ощущения, что от него ждут безошибочного результата. «Боязнь чистого листа» отличается от обычной лени тем, что школьник хочет выполнить задание, но будто не может начать: долго сидит неподвижно, стирает первые слова, говорит, что ничего не знает, хотя устно способен объяснить материал. Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова объяснила Life.ru, почему ребёнок с пятёрками замирает перед чистым листом и как его спасти.

По словам эксперта, обычная усталость обычно проходит после перерыва, еды или сна. При тревоге напряжение сохраняется, а попытка приступить к работе только усиливает страх. У ребёнка могут дрожать руки, болеть живот, учащаться сердцебиение, появляться желание плакать или срочно отвлечься. Перед контрольной он способен знать тему, но в стрессовой ситуации хуже извлекает информацию из памяти.

Умеренное волнение перед проверочной работой нормально. Оно становится проблемой, если повторяется почти перед каждой контрольной, приводит к пропускам занятий, нарушениям сна, постоянным болям в животе или голове, отказу от любимых дел и резкому падению успеваемости. В таких случаях необходима помощь школьного или детского психолога, а иногда — психотерапевта. Когнитивно-поведенческие методы помогают детям распознавать тревожные мысли, осваивать навыки саморегуляции и постепенно возвращаться к пугающим ситуациям. Екатерина Морозова Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Перфекционизм может быть связан и с особенностями характера, и с воспитанием. Фразы «только на пятёрки», «посмотри, как Маша написала» или «ты меня разочаровал» ребёнок может услышать как условие: любовь и одобрение зависят от результата. Постоянные сравнения формируют страх ошибки и желание не сделать хорошо, а избежать любого риска. Исследования связывают завышенные академические ожидания родителей с боязнью неудачи и негативной самооценкой.

Когда ребёнок застыл перед чистым листом, полезно разделить задачу на самый маленький шаг. Можно предложить сначала написать имя, выписать ключевые слова, составить три пункта плана или набросать черновик без требования к красоте. Для сочинения помогает правило: сначала идеи, потом порядок, затем формулировки и только после этого исправления. Предварительная тренировка в похожем формате снижает неопределённость лучше, чем многочасовое переписывание готовых текстов.

В момент сильного волнения не стоит говорить «это ерунда», «всё будет хорошо» или «не переживай». Такие фразы обесценивают чувство и не дают ребёнку действия. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе страшно. Давай сделаем один медленный вдох и начнём с самого простого задания». Во время контрольной можно напомнить: «Если застрянешь, пропусти этот вопрос и вернись к нему позже». Пошаговый план, сон, завтрак и короткая подготовка вместо ночной зубрёжки также помогают снизить тревогу, отмечает специалист.

Плохую оценку не следует превращать в наказание или расследование с вопросом «почему ты опять не постарался». Сначала важно узнать, что оказалось трудным, и отделить результат от личности: плохая отметка говорит о конкретной работе, а не о том, что ребёнок глупый или ленивый. Затем вместе разбирают ошибки и выбирают один навык для тренировки.

«Здоровое отношение к неудачам формируется не искусственными провалами, а опытом безопасных попыток. В игре, спорте или кружке ребёнку можно показывать, что ошибка — часть обучения: взрослый сам может спокойно признать промах и исправить его. Цель не в том, чтобы заставить школьника «привыкнуть к поражениям», а в том, чтобы он понял: неудача неприятна, но не лишает его поддержки и не определяет его ценность», — заключила собеседница Life.ru.

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